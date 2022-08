Milan | Pioli | «Sarà una stagione unica e particolare»

(Di lunedì 1 agosto 2022) Stefanoparla della prossima, che partirà tra poche settimane: «una» Stefanoè stato intervistato ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del tecnico del: ESTATE – «E’ stata una bella estate con la mia famiglia e i miei amici. In giro poi vedevo tanti ragazzi con la maglia delche mi chiedevano una foto. E’ stato tutto davvero bello ed emozionante. Questo entusiasmo mi ha fatto piacere, abbiamo coinvolto tutto il popolo rossonero che aveva bisogno di vivere un momento così».ELLO – «E’ un ambiente fantastico, è ideale per lavorare perchè c’è tutto. E poi è anche un bellissimo posto da vedere». NUOVA– «É ...

tvdellosport : ???? PRE CAMPIONATO, VITTORIA PER IL MILAN Altra prova convincente dei rossoneri di Stefano Pioli, che hanno battut… - PBPcalcio : A prescindere dai risultati, l’identità che ha dato #Pioli a questa squadra, a prescindere dagli interpreti, è un p… - DiMarzio : .@acmilan, le parole di Stefano #Pioli - edo1899 : RT @DiMarzio: .@acmilan, le parole di Stefano #Pioli - IlCavMilanista : RT @DiMarzio: .@acmilan, le parole di Stefano #Pioli -

Sono convinto che il nostro ciclo sia appena cominciato": lo dice il tecnico delStefanoa Dazn in un'intervista del format Inside. "E' una stagione unica e particolare - ha aggiunto ...... che lo ha intervistato in esclusiva per Dazn tra i saloni di Milanello, Stefanoha raccontato quello che è successo subito dopo la conquista dello scudetto da parte del: Quindi sul ...Ai rossoneri serve un difensore: le quotazioni del francese in risalita anche se con l’inglese l’intesa è cosa fatta ...Fresco di vittoria contro il Marsiglia, Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista a DAZN: Come ha passato l'estate "Una bella estate con la mia ...