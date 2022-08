Milan, Giroud: “Miei gol importanti per Scudetto, ho insegnato i cori ai miei figli” (Di lunedì 1 agosto 2022) Olivier Giroud è stato intervistato da Dazn, a cui l’attaccante francese del Milan ha parlato dei gol segnati nella scorsa stagione. “Sono stati tanti e importanti per vincere lo Scudetto, che volevamo riprenderci dopo tanti anni – ha spiegato il centravanti transalpino – Ho aiutato la squadra e di questo sono felice, ho insegnato ai miei figli alcuni cori della Curva Sud come ‘I campioni dell’Italia siamo noi’ e ‘Siam venuti quassù per vedere segnare Giroud'”. Una battuta anche su due dei nuovi arrivati in casa rossonera: “Origi deve ancora imparare l’italiano, Adli invece ha già preso lezioni e ha già imparato.” SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Olivierè stato intervistato da Dazn, a cui l’attaccante francese delha parlato dei gol segnati nella scorsa stagione. “Sono stati tanti eper vincere lo, che volevamo riprenderci dopo tanti anni – ha spiegato il centravanti transalpino – Ho aiutato la squadra e di questo sono felice, hoaialcunidella Curva Sud come ‘I campioni dell’Italia siamo noi’ e ‘Siam venuti quassù per vedere segnare'”. Una battuta anche su due dei nuovi arrivati in casa rossonera: “Origi deve ancora imparare l’italiano, Adli invece ha già preso lezioni e ha già imparato.” SportFace.

