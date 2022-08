"Mara Carfagna? In maniera assolutamente servile...": la fucilata di Vittorio Sgarbi | Video (Di lunedì 1 agosto 2022) Pd o non Pd? Questa la risposta che deve trovare Carlo Calenda per il suo partito, Azione, in vista delle prossime elezioni. Nelle ultime ore, però, le distanze sembrano essersi fatte molto più profonde. Insomma, l'apparentamento potrebbe sfumare, rendendo il centrodestra ancor più favorito in vista delle urne. E a fare il punto su ciò che Calenda dovrebbe fare, ospite in collegamento a Controcorrente, la trasmissione in onda su Rete 4, ecco Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, nel suo ragionamento, punta anche il dito contro le celebri transfughe i Forza Italia, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, contro le quali spende parole molto pesanti. "Ma il problema non è di Letta e dell'alleanza che fa con Calenda - premette Sgarbi nel suo intervento -. Il problema è di Calenda: se si stringe a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Pd o non Pd? Questa la risposta che deve trovare Carlo Calenda per il suo partito, Azione, in vista delle prossime elezioni. Nelle ultime ore, però, le distanze sembrano essersi fatte molto più profonde. Insomma, l'apparentamento potrebbe sfumare, rendendo il centrodestra ancor più favorito in vista delle urne. E a fare il punto su ciò che Calenda dovrebbe fare, ospite in collegamento a Controcorrente, la trasmissione in onda su Rete 4, ecco. Il critico d'arte, nel suo ragionamento, punta anche il dito contro le celebri transfughe i Forza Italia,e Mariastella Gelmini, contro le quali spende parole molto pesanti. "Ma il problema non è di Letta e dell'alleanza che fa con Calenda - premettenel suo intervento -. Il problema è di Calenda: se si stringe a ...

VittorioSgarbi : Calenda? “ Un ragazzino viziato e cafone” Parola di Mara Carfagna. Oggi candidata con il “cafone”. Auguri Calenda!… - Mov5Stelle : Enrico, sai benissimo che Mara Carfagna è stata per tanti anni un simbolo del berlusconismo.… - ricpuglisi : Sarebbe abbastanza buffo se @mara_carfagna e @msgelmini entrassero in @Azione_it per finire dentro una coalizione c… - forumalcentro : RT @williamsoi9: @BartNicolotti @giuliocolecchia @ArmandoDicone @valeria_frezza @kappagrossi @CarloCalenda @matteorenzi @mara_carfagna @ben… - summo_t : RT @ricpuglisi: Sarebbe abbastanza buffo se @mara_carfagna e @msgelmini entrassero in @Azione_it per finire dentro una coalizione con il @p… -