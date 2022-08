Kiev, 300 persone date per disperse in regione capitale (Di lunedì 1 agosto 2022) Circa 300 persone sono considerate disperse a causa delle ostilità nella regione di Kiev, mentre 216 corpi già rinvenuti devono ancora essere identificati. Lo ha annunciato il capo del dipartimento di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Circa 300sono consideratea causa delle ostilità nelladi, mentre 216 corpi già rinvenuti devono ancora essere identificati. Lo ha annunciato il capo del dipartimento di ...

paolobucci68 : ANCORA 300 DISPERSI NELL'AREA DI KIEV non ci sono ancora notizie di ben 300 persone a seguito dei combattimenti di… - rosati22 : RT @MarcoFattorini: A distanza di mesi dall’occupazione russa nella regione di Kiev ci sono ancora 200 corpi di civili non identificati e 3… - Zuxan3 : RT @MarcoFattorini: A distanza di mesi dall’occupazione russa nella regione di Kiev ci sono ancora 200 corpi di civili non identificati e 3… - MarcoFattorini : A distanza di mesi dall’occupazione russa nella regione di Kiev ci sono ancora 200 corpi di civili non identificati… - StefaniaFalone : RT @ultimenotizie: L'arrivo in #Ucraina dei primi Himars starebbe cambiando i giochi sul terreno della guerra. Kiev ne vorrebbe almeno un c… -