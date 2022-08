ItalExit di Paragone e Alternativa correranno sotto lo stesso simbolo (Di lunedì 1 agosto 2022) “E’ con estrema soddisfazione che ItalExit per l’Italia con il suo leader Gianluigi Paragone e Alternativa con il presidente Pino Cabras, dopo un confronto sui temi e una valida collaborazione cresciuta mese dopo mese in Parlamento, annunciano di aver trovato l’accordo per presentarsi insieme alle elezioni politiche che si terranno il 25 di settembre”. È quanto si legge in una nota. La presentazione ufficiale avverrà mercoledì 3 agosto alle ore 10 con una conferenza stampa presso la Sala Stampa della Camera. “In questi mesi – sottolinea Paragone – abbiamo lottato fianco a fianco contro il green pass, contro l’obbligo vaccinale, contro le restrizioni e le violazioni della Costituzione che hanno caratterizzato il periodo di emergenza pandemica. Ci siamo schierati con convinzione contro le politiche del governo Draghi, contro le ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) “E’ con estrema soddisfazione cheper l’Italia con il suo leader Gianluigi Paragone econ il presidente Pino Cabras, dopo un confronto sui temi e una valida collaborazione cresciuta mese dopo mese in Parlamento, annunciano di aver trovato l’accordo per presentarsi insieme alle elezioni politiche che si terranno il 25 di settembre”. È quanto si legge in una nota. La presentazione ufficiale avverrà mercoledì 3 agosto alle ore 10 con una conferenza stampa presso la Sala Stampa della Camera. “In questi mesi –linea Paragone – abbiamo lottato fianco a fianco contro il green pass, contro l’obbligo vaccinale, contro le restrizioni e le violazioni della Costituzione che hanno caratterizzato il periodo di emergenza pandemica. Ci siamo schierati con convinzione contro le politiche del governo Draghi, contro le ...

