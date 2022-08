Iron Man: Robert Downey jr., un supereroe dietro le sbarre | La giustizia arriva sempre (Di lunedì 1 agosto 2022) Uno degli attori più pagati di sempre, eroe della serie legata ai personaggi Marvel, Robert Downey jr., con la giustizia ha avuto molto a che fare e non in veste di suo difensore. Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man (web source)Siamo abituati a vederlo nelle scintillanti vesti di Iron Man, il difensore del pianeta dagli attacchi malvagi di chiunque intenda minarne la sicurezza, ma c’è stato un tempo in cui il “cattivo” da combattere era lui. Alti e bassi Robert Downey jr. è un figlio d’arte. Suo padre, il “senior” è stato un attore ed un regista di grande fama. Nasce in un ambiente privilegiato il giovane Robert e segue le orme paterne diventando anch’esso attore. I risultati non mancano ad ... Leggi su newstv (Di lunedì 1 agosto 2022) Uno degli attori più pagati di, eroe della serie legata ai personaggi Marvel,jr., con laha avuto molto a che fare e non in veste di suo difensore.Jr. nei panni diMan (web source)Siamo abituati a vederlo nelle scintillanti vesti diMan, il difensore del pianeta dagli attacchi malvagi di chiunque intenda minarne la sicurezza, ma c’è stato un tempo in cui il “cattivo” da combattere era lui. Alti e bassijr. è un figlio d’arte. Suo padre, il “senior” è stato un attore ed un regista di grande fama. Nasce in un ambiente privilegiato il giovanee segue le orme paterne diventando anch’esso attore. I risultati non mancano ad ...

