Incredibile, Letta gongola: "Abbiamo rinchiuso in casa i giovani" (Di lunedì 1 agosto 2022) Finisce la pandemia, inizia la campagna elettorale, ed ecco che tutti i movimenti politici si coprono la bocca di libertà ed aperture. Poco conta, se l'Italia è stata tra i Paesi più chiusuristi al mondo, poco conta anche il modello di riferimento della dittatura cinese: qualche leader politico ha ancora il coraggio di rimarcare le misure liberticide di questi ultimi due anni, soprattutto contro i giovani. Pare essere proprio il caso di Enrica Letta, il quale non solo ha rivendicato l'impianto restrittivo adottato in questo lungo biennio, ma ha anche evidenziato l'importanza della Dad, di giovani alienati da qualsiasi libertà e contatto sociale, per le follie chiusuriste di alcuni nostri politicanti. Il segretario del Partito Democratico, in un'intervista rilasciata al Tg2, parla di obbligo "di una fascia d'età a ...

