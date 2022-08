Ilary Blasi, perché è sempre più presente su Instagram: parlano gli amici (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi sarebbe sempre più presente su Instagram. La famosa conduttrice televisiva ha documentato le sue vacanze con i figli in Tanzania e di recente ha pubblicato anche alcuni scatti personali. Quando era ancora la moglie di Francesco Totti sembra utilizzasse di meno i social. Dietro questo presunto cambiamento, pare ci sia un motivo in particolare. A parlare sono gli amici della conduttrice. In questo articolo vi riportiamo le dichiarazioni che alimentano il gossip. (Continua dopo la foto…) Francesco Totti e Ilary Blasi, parla Alex Nuccetelli: cos’è successo alla coppia La separazione tra Totti e Ilary Dopo repliche e smentite, la separazione tra Francesco Totti e Ilary ... Leggi su tvzap (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo la separazione da Francesco Totti,sarebbepiùsu. La famosa conduttrice televisiva ha documentato le sue vacanze con i figli in Tanzania e di recente ha pubblicato anche alcuni scatti personali. Quando era ancora la moglie di Francesco Totti sembra utilizzasse di meno i social. Dietro questo presunto cambiamento, pare ci sia un motivo in particolare. A parlare sono glidella conduttrice. In questo articolo vi riportiamo le dichiarazioni che alimentano il gossip. (Continua dopo la foto…) Francesco Totti e, parla Alex Nuccetelli: cos’è successo alla coppia La separazione tra Totti eDopo repliche e smentite, la separazione tra Francesco Totti e...

