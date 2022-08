Il paese in lutto per le due sorelle travolte da un treno a Riccione (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Senorbì (Sud Sardegna) si stringe attorno a Vittorio Pisanu, il concittadino emigrato in Emilia e padre di Alessia e Giulia, le due ragazze di Madonna di Castenaso (Bologna), morte ieri mattina alla stazione di Riccione, travolte da un treno mentre attraversavano i binari. Il parroco Nicola Ruggeri ha chiamato i fedeli a pregare per la famiglia Pisanu. Le due sorelle, di 15 e 17 anni, sono state investite sui binari dal del Frecciarossa partito da Pescara e diretto a Milano che stava transitando nella città romagnola a 200 chilometri orari. La scena per i soccorritori è stata straziante: nonostante il disperato tentativo del macchinista di rallentare, i corpi delle ragazze sono stati dilaniati dal treno nel terribile impatto e sono stati trascinati per almeno 700 metri. Lungo i bordi dei ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Senorbì (Sud Sardegna) si stringe attorno a Vittorio Pisanu, il concittadino emigrato in Emilia e padre di Alessia e Giulia, le due ragazze di Madonna di Castenaso (Bologna), morte ieri mattina alla stazione dida unmentre attraversavano i binari. Il parroco Nicola Ruggeri ha chiamato i fedeli a pregare per la famiglia Pisanu. Le due, di 15 e 17 anni, sono state investite sui binari dal del Frecciarossa partito da Pescara e diretto a Milano che stava transitando nella città romagnola a 200 chilometri orari. La scena per i soccorritori è stata straziante: nonostante il disperato tentativo del macchinista di rallentare, i corpi delle ragazze sono stati dilaniati dalnel terribile impatto e sono stati trascinati per almeno 700 metri. Lungo i bordi dei ...

sulsitodisimone : Il paese in lutto per le due sorelle travolte da un treno a Riccione - TG24info : Coreno Ausonio – Paese in lutto per la morte del centauro Giovanni | - Naz_Pontedera : Paese in lutto, addio a Luciano Fenzi, storico animatore del Palio di Castelfranco - luciano55321084 : LA TRAGEDIA Riccione, due sorelle di 15 e 17 anni investite e uccise da un treno. Le vittime Giulia e Alessia Pisan… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Sorelle di 17 e 15 anni uccise dal treno a Riccione, sono Giulia e Alessia Pisanu. Il paese di Castenaso in lutto: 'Volate… -