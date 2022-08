Ihattaren senza pace: minacciato da criminali per aver frequentato una ragazza (Di lunedì 1 agosto 2022) Il predestinato del pallone oggi corre veloce per sfuggire alle minacce, ai criminali, alla malavita, almeno secondo quanto scrivono in Olanda. Ve lo ricordate Mohamed Ihattaren? L'esterno dal ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 agosto 2022) Il predestinato del pallone oggi corre veloce per sfuggire alle minacce, ai, alla malavita, almeno secondo quanto scrivono in Olanda. Ve lo ricordate Mohamed? L'esterno dal ...

sportli26181512 : Ihattaren senza pace: minacciato da criminali per aver frequentato una ragazza: Ihattaren senza pace: minacciato da… - Frances54325203 : RT @Gazzetta_it: Ihattaren senza pace: minacciato da criminali per aver frequentato una ragazza - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Ihattaren senza pace: minacciato da criminali per aver frequentato una ragazza - enricoI00 : RT @Gazzetta_it: Ihattaren senza pace: minacciato da criminali per aver frequentato una ragazza - Gazzetta_it : Ihattaren senza pace: minacciato da criminali per aver frequentato una ragazza -