I cittadini di Bergamo in vacanza liberi dai bagagli con Poste Delivery Web

Bergamo. Da oggi anche i cittadini di Bergamo possono andare in vacanza liberi dal peso dei bagagli con Poste Delivery Web, il servizio di Poste Italiane che permette di spedire le proprie valige in Italia o all'estero comodamente dal PC o dallo Smartphone, per partire più leggeri o per spedire a casa gli acquisti fatti in vacanza. È sufficiente collegarsi al sito www.Poste.it, cercare il servizio Poste Delivery Web e inserire i dati richiesti, dimensioni e peso dell'oggetto e località di spedizione. Poste Italiane eseguirà il ritiro gratuito direttamente all'indirizzo indicato ed effettuerà la consegna all'indirizzo specificato dal cliente.

