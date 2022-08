Giovani verificatori del domani | la formazione in Humanitas Gavazzeni

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 1 agosto 2022) Giacca e cravatta, sguardo attento e tanta voglia di imparare. Ad animare il parco e gli spazi dida lunedì 25 luglio fino a venerdì 29 sono stati ventisei ragazzi e una ragazza appena diplomati e per l’estate studenti del Master Pratico di Perfezionamento per Neodiplomati Tecnici, organizzato da ANTEV (l’Associazione Nazionale Tecnici) in. Provengono da tre istituti tecnici campani e siciliani, hanno tra i 18 e i 22 anni, e per il quinto annoli ha ospitati per fare pratica su defibrillatori, elettrobisturi, monitor funzione e tante altre apparecchiature elettromedicali, così da imparare le competenze richieste da tecnici capaci di valutare il funzionamento e la ...