Giorgia Rossi si siede e i fan vanno fuori di testa | corpo mozzafiato

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 1 agosto 2022) Giornalista sportiva decisamente conosciuta ma anche donna di una bellezza incredibile come testimoniano i post Instagram. Ecco. Come ben sappiamo,fa parte della famiglia DAZN; a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, la giornalista ha voluto fare alcune previsioni e secondo lei il capocannoniere sarà, ancora una volta, Immobile mentre il giocatore rivelazione pensa che possa essere Casale, difensore dei biancocelesti. La giornalista si è lanciata anche nel pronosticare l’Inter campione d’Italia, il Monza (grande protagonista sul mercato) come squadra rivelazione e Italiano come il tecnico in grado di sorprendere maggiormente. InstagramAll’interno della famiglia DAZN, si pensava che potesse esserci una sorta di rivalità con Diletta Leotta, altra protagonista della piattaforma che ...