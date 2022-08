De Maggio su Fabian Ruiz: “Ha voglia di andare via a zero” (Di lunedì 1 agosto 2022) Fabian Ruiz, centrocampista classa ’96, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023 e al momento secondo quanto dichiarato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ci sono pochi margini per il rinnovo. Le conferme arrivano da Valter De Maggio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Il giornalista, infatti, ha dichiarato: “Il giocatore ha fatto sapere L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 1 agosto 2022), centrocampista classa ’96, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023 e al momento secondo quanto dichiarato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ci sono pochi margini per il rinnovo. Le conferme arrivano da Valter Deai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Il giornalista, infatti, ha dichiarato: “Il giocatore ha fatto sapere L'articolo

MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'Gli agenti di Fabian hanno fatto capire al Napoli che lo spagnolo non rinnoverà' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'Gli agenti di Fabian hanno fatto capire al Napoli che lo spagnolo non rinnoverà' - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'Gli agenti di Fabian hanno fatto capire al Napoli che lo spagnolo non rinnoverà' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'Gli agenti di Fabian hanno fatto capire al Napoli che lo spagnolo non rinnoverà' - napolimagazine : KISS KISS - De Maggio: 'Gli agenti di Fabian hanno fatto capire al Napoli che lo spagnolo non rinnoverà' -