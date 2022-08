Covid oggi Piemonte, 1.549 contagi: bollettino 1 agosto (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.549 di cui 1.507 a test antigenico, i nuovi positivi al Covid in Piemonte. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 14.247 di cui 13.748 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 10,9%. I ricoveri ordinari sono 567 (+ 4 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 12, uno in più rispetto a ieri. Nessun decesso è stato segnalato di paziente con diagnosi di Covid. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.549 di cui 1.507 a test antigenico, i nuovi positivi alin. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 14.247 di cui 13.748 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 10,9%. I ricoveri ordinari sono 567 (+ 4 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 12, uno in più rispetto a ieri. Nessun decesso è stato segnalato di paziente con diagnosi di. L'articolo proviene da Italia Sera.

preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - messina_oggi : Sono 1.266 i nuovi positivi in SICILIA, su un totale di 12.539 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sull'Isola. E… - messina_oggi : Solito report con numeri da week end, ovvero con pochissimi tamponi effettuati.Sono 1.266 i nuovi casi di Covid reg… - SkyTG24 : Covid #Piemonte, il bollettino: 1.549 casi su 14.247 tamponi -