Chiellini parla di Ancelotti: “I risultati parlano per lui, uno dei migliori della storia” (Di lunedì 1 agosto 2022) Giorgio Chiellini, nuovo difensore dei Los Angeles FC ha parlato al quotidiano spagnolo Marca dell’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti. “I risultati parlano per lui, mi dispiace non essere mai stato allenato da lui perché è uno dei migliori allenatori della storia. Fortunato? Ma che fortuna! Con quel palmarès… Allena un club che ha giocatori fantastici in ogni reparto, e ha meritato di vincere tutte le Champions conquistate negli ultimi anni”. Sulla Spagna ha aggiunto: “Quella contro di loro è stata l’unica partita che non meritavamo di vincere a Euro 2020, siamo stati un po’ fortunati. Mi ha impressionato il loro possesso palla e la pressione alta, siamo rimasti sorpresi dalla scelta di Luis Enrique di giocare senza attaccanti”. ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Giorgio, nuovo difensore dei Los Angeles FC hato al quotidiano spagnolo Marca dell’allenatore del Real Madrid, Carlo. “Ino per lui, mi dispiace non essere mai stato allenato da lui perché è uno deiallenatori. Fortunato? Ma che fortuna! Con quel palmarès… Allena un club che ha giocatori fantastici in ogni reparto, e ha meritato di vincere tutte le Champions conquistate negli ultimi anni”. Sulla Spagna ha aggiunto: “Quella contro di loro è stata l’unica partita che non meritavamo di vincere a Euro 2020, siamo stati un po’ fortunati. Mi ha impressionato il loro possesso palla e la pressione alta, siamo rimasti sorpresi dalla scelta di Luis Enrique di giocare senza attaccanti”. ...

