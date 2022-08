Calenda oggi decide sull’alleanza col Pd | ma lamenta di non aver ricevuto ancora risposte da Letta

(Di lunedì 1 agosto 2022) «Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enricoche parlava di agenda Draghi.quell’agenda è totalmente sparita. Abbiamo presentato un documento preciso su come intendiamo governare il Paese. Non abbiamo avuto alcuna risposta». Enricoe Carlosi vedranno, in un incontro decisivo sulla trattativa più importante aperta nel centrosinistra, quella per apparentare in coalizione il Pd e l’area moderata di cui il leader di Azione è capofila. Ma più si avvicina la scadenza per trovare un’intesa, più scema l’ottimismo su una conclusione positiva. Ma come spiegain un’intervista al Corriere, non è lui quello che la sta tirando per le lunghe, èche sta prendendo tempo: «È una settimana che gli ...

VittorioSgarbi : Calenda? “ Un ragazzino viziato e cafone” Parola di Mara Carfagna. Oggi candidata con il “cafone”. Auguri Calenda!… - LaVeritaWeb : Da «mai con» a «mi candido con il partito di Bibbiano e a due passi da quel paese» E fa alleanza con Bruno Tabacci.… - Corriere : «Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agend… - Fabry0222 : Vediamo se oggi Calenda per qualche poltrona decide di andare alle elezioni con Fratoianni… #iovotoItaliaViva - graziellacesari : RT @Corriere: «Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi.… -

E pare proprio che " entroo poco oltre ", il leader di Azione, Carlo, annuncerà, urbi et orbi, che è rottura. Stavolta a tema non c'è il governo, ma l'alleanza tra il suo Fronte ......far fronte ad una campagna elettorale con toni più alti a cambiare sarebbe anche il compito... Nel mirino - e non è affatto detto non ci finisca anche conin coalizione - c'è il ...Non abbiamo avuto alcuna risposta”. Intervistato dal Corriere della Sera, Carlo Calenda non ci sta a passare per quello che sta menando per le lunghe la trattativa con i dem. Secondo il leader di ...ROMA Carlo Calenda sì, Carlo Calenda no. Mentre si sfoglia la margherita delle alleanze sinistrorse tra Verdi, Fratoianni ed ex M5s, ai piani alti del Nazareno si attende ...