Calenda e Letta verso la rottura | oggi l’incontro Vertice del centrodestra sul programma

francesca_flati : #Gelmini, #Carfagna, #DiMaio, #Tabacci, #Speranza, #Calenda e #Brunetta. Che minestrone! #Letta pensa di vincere c… - Corriere : «Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agend… - fattoquotidiano : I veti di Calenda, le tattiche di Renzi, il disagio della sinistra e ora il “casus belli” sulle tasse: così il Pd d… - TommasoGiocond2 : @CarloCalenda Il cittadini onestamente ci capiscono poco di tutti questi tatticismi di collocazione delle forze pol… - GiusyBelfiore : Il PD ha speso promesse a destra e a manca nel tentativo ridicolo e fallimentare di salvare Draghi e ora stanno pas… -

... ma se la risposta sarà no, allora caro Enricola responsabilità della rottura sarà ... Lo afferma Carloin un video pubblicato sui suoi social, nel quale racconta "dove siamo nella ...Da Meloni a Salvini, da Conte a, un coro di no alla proposta didi una tassa di successione per i patrimoni plurimilionari Argomenti trattati La campagna elettorale entra nel vivo La proposta diIl coro di no a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, 1 ago. (askanews) - 'A me sembra davvero il minimo sindacale per non mettere insieme una accozzaglia, piene di idee diverse, ...