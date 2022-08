Calcio | l’Asia cambia il format di qualificazione per i Mondiali 2026

(Di lunedì 1 agosto 2022) Importanti novità in vista delle qualificazioni aididel. La Confederazione asiatica diha infatti ufficializzato un nuovoin vista della prossima Coppa del Mondo, che vedrà ai nastri di partenza ben 48 squadre. Via libera dunque a quattro turni per assegnare otto posti diretti, mentre l’ultimo slot verrà assegnato tramite i playoff intercontinentali. Ricordiamo che ai2022potrà vantare il Qatar, paese ospitante, l’Iran, l’Arabia Saudita, la Corea del Sud, il Giappone e infine l’Australia, che ha battuto nel playoff decisivo il Perù. SportFace.

