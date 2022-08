Caduta Libera, cosa si nasconde sotto la botola: la rivelazione che non ti aspetti (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli aficionados del programma di Mediaset Caduta Libera continuano a chiedersi cosa ci sia sotto la botola dove precipitano i concorrenti. Ecco finalmente la risposta. Caduta Libera è un game show in onda da alcuni mesi su Canale 5. La sua conduzione è affidata a Jerry Scotti, uno specialista in materia, con alle spalle una lunghissima esperienza di quiz show. I fan della trasmissione sono molto numerosi e seguono con passione il format creato nel 2015. Il meccanismo del gioco consiste in una serie di domande di cultura generale poste dal conduttore ai vari partecipanti che, in caso di risposta errata, precipitano nella botola posta sotto i loro piedi. A questo proposito è curioso sapere che il logo dello show è raffigurato da un ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli aficionados del programma di Mediasetcontinuano a chiedersici sialadove precipitano i concorrenti. Ecco finalmente la risposta.è un game show in onda da alcuni mesi su Canale 5. La sua conduzione è affidata a Jerry Scotti, uno specialista in materia, con alle spalle una lunghissima esperienza di quiz show. I fan della trasmissione sono molto numerosi e seguono con passione il format creato nel 2015. Il meccanismo del gioco consiste in una serie di domande di cultura generale poste dal conduttore ai vari partecipanti che, in caso di risposta errata, precipitano nellapostai loro piedi. A questo proposito è curioso sapere che il logo dello show è raffigurato da un ...

MarcoBellinazzo : DigitalBits, criptovaluta in caduta libera e ritardi nei pagamenti all’Inter @sole24ore - MiEnrico48 : @NicolaPorro Nico' ,ma te rendi conto di parlare da solo ? Sei in caduta libera ... eheheh. - IVALDO1962 : RT @myrosycandy: Ma dico io… come mai nascono tutti questi nuovi partitini che cercano di togliere voti al @Mov5Stelle, dato all’11%, e in… - martinaa1897 : @BenCroce72 “Caduta libera” Juventus edition ?????? - myrosycandy : Ma dico io… come mai nascono tutti questi nuovi partitini che cercano di togliere voti al @Mov5Stelle, dato all’11%… -