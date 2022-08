BPPB ed Exprivia, per il secondo anno ospitano l’hub pugliese del 48° Forum The European House Ambrosetti (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Altamura, 1 agosto 2022. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Exprivia saranno parte attiva del Forum The European House – Ambrosetti, giunto alla 48° edizione e che si terrà dal 2 al 4 settembre p.v.. Per il secondo anno consecutivo, sarà ospitato l’hub regionale, a Bari presso il Circolo Unione e a Molfetta presso la sede di Exprivia, per seguire in diretta streaming i lavori del Forum, che si tiene ogni anno nella Villa d’Este di Cernobbio sul lago di Como: “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. l’hub regionale, in concomitanza con l’evento di Cernobbio, anche per il 2022, rappresenta un’occasione unica di incontro e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Altamura, 1 agosto 2022. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata edsarparte attiva delThe, giunto alla 48° edizione e che si terrà dal 2 al 4 settembre p.v.. Per ilconsecutivo, sarà ospitatoregionale, a Bari presso il Circolo Unione e a Molfetta presso la sede di, per seguire in diretta streaming i lavori del, che si tiene ogninella Villa d’Este di Cernobbio sul lago di Como: “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”.regionale, in concomitanza con l’evento di Cernobbio, anche per il 2022, rappresenta un’occasione unica di incontro e ...

LocalPage3 : BPPB ed Exprivia, per il secondo anno ospitano l’hub pugliese del 48° Forum The European House Ambrosetti… - Trmtv : BPPB ed Exprivia, per il secondo anno ospitano l’hub pugliese del 48° Forum The European House Ambrosetti -