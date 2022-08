Allenare mente e corpo aiuta il cervello femminile (e non solo) (Di lunedì 1 agosto 2022) “Mens sana in corpore sano”, dicevano i latini. C’è infatti uno stretto legame tra quanto si riesce a mantenere il corpo in attività, con un esercizio fisico regolare e anche attraverso il costante allenamento cerebrale, e il benessere psicologico e cognitivo. Insomma, non bisogna mai perdere la buona abitudine di muoversi, informarsi, frequentare gli altri. Gli studi scientifici hanno dimostrato ampiamente che l’attività fisica e mentale aiuta a preservare le capacità di pensiero e a ritardare il decadimento. Ma ora una ricerca dice che questo effetto non è uguale in uomini e donne. Per le signore, infatti, se sale l’attività fisica si mantiene anche più veloce la rapidità di pensiero, mentre nei maschi questo effetto sarebbe più sfumato. La differenza di genere emerge da una ricerca apparsa sulla rivista Neurology ... Leggi su dilei (Di lunedì 1 agosto 2022) “Mens sana inre sano”, dicevano i latini. C’è infatti uno stretto legame tra quanto si riesce a mantenere ilin attività, con un esercizio fisico regolare e anche attraverso il costante allenamento cerebrale, e il benessere psicologico e cognitivo. Insomma, non bisogna mai perdere la buona abitudine di muoversi, informarsi, frequentare gli altri. Gli studi scientifici hanno dimostrato ampiache l’attività fisica e mentalea preservare le capacità di pensiero e a ritardare il decadimento. Ma ora una ricerca dice che questo effetto non è uguale in uomini e donne. Per le signore, infatti, se sale l’attività fisica si mantiene anche più veloce la rapidità di pensiero, mentre nei maschi questo effetto sarebbe più sfumato. La differenza di genere emerge da una ricerca apparsa sulla rivista Neurology ...

