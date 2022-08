Abusi sessuali: la diocesi sospende un sacerdote a Lisbona e segnala il caso alla polizia (Di lunedì 1 agosto 2022) Tanta omertà ma adesso è finalmente giunta l'ora di cambiare registro. La sede patriarcale di Lisbona ha sospeso da tutti i suoi incarichi in diocesi un sacerdote accusato di violenza sessuale e ha ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 agosto 2022) Tanta omertà ma adesso è finalmente giunta l'ora di cambiare registro. La sede patriarcale diha sospeso da tutti i suoi incarichi inunaccusato di violenza sessuale e ha ...

