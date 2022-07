Uomini e Donne gossip, Federica Aversano torna nel programma: ma non sarà la tronista (Di domenica 31 luglio 2022) Tutti si immaginavano di vederla sul trono di Uomini e Donne a settembre, ma così non sarà. A quanto pare, infatti, Maria De Filippi ha degli altri progetti in mente per Federica Aversano, corteggiatrice non scelta del tronista ligure Matteo Ranieri nei confronti della quale la conduttrice è parsa sempre avere un debole. E i progetti prevedono sì il ritorno di Federica in trasmissione, ma non sul trono. Quanto guadagna Maria de Filippi al mese? Dopo avervi svelato quanto guadagna ogni anno e ogni giorno la signora Costanzo, regina di casa mediaset, ecco quanto guadagna al mese Federica Aversano torna a ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 31 luglio 2022) Tutti si immaginavano di vederla sul trono dia settembre, ma così non. A quanto pare, infatti, Maria De Filippi ha degli altri progetti in mente per, corteggiatrice non scelta delligure Matteo Ranieri nei confronti della quale la conduttrice è parsa sempre avere un debole. E i progetti prevedono sì il ritorno diin trasmissione, ma non sul trono. Quanto guadagna Maria de Filippi al mese? Dopo avervi svelato quanto guadagna ogni anno e ogni giorno la signora Costanzo, regina di casa mediaset, ecco quanto guadagna al mesea ...

