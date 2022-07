Storie da raccontare/20 – Avanti, spara… (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 1 minuti Canzone consigliata: Subsonica – Colpo di pistola Fai il favore: a questo punto spara. Non aspettare un secondo di più, non essere timido, non essere vigliacco. Lo sei? Non vorrei pensarlo mai… Spara, non tenermi quel puntino rosso piantato sul petto. Spara: fai il favore. E se pensi non sia ancora il momento almeno palesati, piantala di nasconderti. Dove sei? Dietro quel vetro? Dentro quella casa? Sei alle spalle di uno schermo? Raccontami! Parlami! Spiegati! Sei in camera tua? Ti senti forte? Pensi che l’arma che tieni tra le mani ti renda diverso? Ti dia una dimensione? Un posto esatto nel mondo? Non trovi siamo molto simili? Tu con il tuo mirino sul mio cuore, il sudore sulla fronte, la paura tra le mani. Io con le mie tristezze a mangiarmi il cuore, le ansie a consumarmi l’anima, la lingua incapace di farsi capire. Toh che sorpresa: ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 1 minuti Canzone consigliata: Subsonica – Colpo di pistola Fai il favore: a questo punto spara. Non aspettare un secondo di più, non essere timido, non essere vigliacco. Lo sei? Non vorrei pensarlo mai… Spara, non tenermi quel puntino rosso piantato sul petto. Spara: fai il favore. E se pensi non sia ancora il momento almeno palesati, piantala di nasconderti. Dove sei? Dietro quel vetro? Dentro quella casa? Sei alle spalle di uno schermo? Raccontami! Parlami! Spiegati! Sei in camera tua? Ti senti forte? Pensi che l’arma che tieni tra le mani ti renda diverso? Ti dia una dimensione? Un posto esatto nel mondo? Non trovi siamo molto simili? Tu con il tuo mirino sul mio cuore, il sudore sulla fronte, la paura tra le mani. Io con le mie tristezze a mangiarmi il cuore, le ansie a consumarmi l’anima, la lingua incapace di farsi capire. Toh che sorpresa: ...

