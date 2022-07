Riciclare porte e infissi | tantissime idee nuove che ti stupiranno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 31 luglio 2022)è un’ottimo modo per dare vita ad oggetti che normalmente si butterebbero. Una vecchia porta, un vecchio infisso magari in legno, battenti sempre in legno che magari vengono sostituiti da altre soluzioni in metallo. C’è chi ci vede solo roba da buttare e chi invece ci vede qualcosa da trasformare e far diventare decorativa, al pari di un pezzo di design acquistato in negozio. Oppure regalare a questi oggetti (e a se stessi) una nuova utilità. Basta pazienza, creatività e buona volontà per trarre il meglio dall’arte del riciclo, con la minima spesa! Eccovi qualche ispirazione.ed: Ecco una bella porta rustica. Il ferro di decorazione può ben diventare un elemento di richiamo allo stile ...