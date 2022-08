OP:OP – Recensione The Afternoons (Di domenica 31 luglio 2022) OP:OP -Un dj/producer house e un batterista rock fusi in un viaggio ritmico multietnico. Un duo siciliano ispirato dai suoni del mondo mescola strumenti analogici ed elettronica per produrre un groove downtempo libero da stilemi. Dopo anni di djing e parties, OP:OP si trasforma in modo del tutto naturale in un progetto concreto, presentandosi per la prima volta nel 2022 con un EP contenente quattro brani: The Afternoons. Il primo singolo presente su Spotify, si chiama Jordanian, ed è il biglietto da visita del duo siciliano. Suoni & Rumori sapientemente miscelati, creano atmosfere evocative, in cui perdersi è l’imperativo categorico. The Afternoons il nome del primo EP degli OP:OP. Quattro i brani presenti : Sunstripes The Artisan Jordanian The Upstairs Fly. Quattro tracce che da sole bastano a carpire il mood ricercato ed ... Leggi su atomheartmagazine (Di domenica 31 luglio 2022) OP:OP -Un dj/producer house e un batterista rock fusi in un viaggio ritmico multietnico. Un duo siciliano ispirato dai suoni del mondo mescola strumenti analogici ed elettronica per produrre un groove downtempo libero da stilemi. Dopo anni di djing e parties, OP:OP si trasforma in modo del tutto naturale in un progetto concreto, presentandosi per la prima volta nel 2022 con un EP contenente quattro brani: The. Il primo singolo presente su Spotify, si chiama Jordanian, ed è il biglietto da visita del duo siciliano. Suoni & Rumori sapientemente miscelati, creano atmosfere evocative, in cui perdersi è l’imperativo categorico. Theil nome del primo EP degli OP:OP. Quattro i brani presenti : Sunstripes The Artisan Jordanian The Upstairs Fly. Quattro tracce che da sole bastano a carpire il mood ricercato ed ...

