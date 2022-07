“Nowhere Boy”: stasera in TV la biopic sulla gioventù di John Lennon (Di domenica 31 luglio 2022) A scuola lo sgridavano, chiamandolo “Il ragazzo che non sarebbe andato da nessuna parte, che non avrebbe fatto strada“, eppure si sbagliavano. “Nowhere Boy“, titolo che potrebbe apparire fuorviante, racconta la storia di un mito idolatrato in tutto il mondo. Il suo nome è John Lennon, cantante e musicista che incarna quanto di più spirituale possa esistere nella figura di un artista. La regista Sam Taylor Wood ripercorre la gioventù travagliata di Lennon affidandosi alle parole di “Imagine: Growing Up with My Brother John Lennon“, biografia scritta da Julia Baird, sorellastra dell’idolatrata star del rock. “Nowhere Boy“, uscito nelle sale cinematografiche nel 2009, si prende la grossa responsabilità di svelare il ragazzo che sta dietro al grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 luglio 2022) A scuola lo sgridavano, chiamandolo “Il ragazzo che non sarebbe andato da nessuna parte, che non avrebbe fatto strada“, eppure si sbagliavano. “Boy“, titolo che potrebbe apparire fuorviante, racconta la storia di un mito idolatrato in tutto il mondo. Il suo nome è, cantante e musicista che incarna quanto di più spirituale possa esistere nella figura di un artista. La regista Sam Taylor Wood ripercorre latravagliata diaffidandosi alle parole di “Imagine: Growing Up with My Brother“, biografia scritta da Julia Baird, sorellastra dell’idolatrata star del rock. “Boy“, uscito nelle sale cinematografiche nel 2009, si prende la grossa responsabilità di svelare il ragazzo che sta dietro al grande ...

