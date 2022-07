"No a Di Maio. E la dote...". Calenda e Letta già litigano

BallettiRoberto : @HoaraBorselli Fino ad ora: il burger vegano l'ho mangiato ed è buono, gli occhi della tigre, imbarcare Di Maio, Va… - tebaldi_andrea : #Elezioni 2022: Enrico #Letta parla di alleanze e rilancia una proposta: dote ai 18enni con #tassa #successione ai… - TrendOnline : #Elezioni 2022: Enrico #Letta parla di alleanze e rilancia una proposta: dote ai 18enni con #tassa #successione ai… - bosshard_mark : @EsteriLega Di Maio è stato abile a intestarsi politicamente il reddito di cittadinanza. Così si è creato una dote… - EraldoFR : Letta: dote a 18enni con tassa successione a plurimilionari. Accordo Di Maio-Tabacci - Letta: dote a 18enni con tas… -

... "La sinistra apre la campagna elettorale candidando Die parlando di tasse. La destra di ... E il leader di Azione non manca di dire la sua: ' Ai diciottenni non serve unama un'istruzione di ...Azione non vorrebbe né Di, né Bonelli né Fratoianni (cui pare invece sia già stato destinato ... Perché il bacino di voti offerto inda Calenda è troppo prezioso per essere disperso. ...Domani il leader di Azione svelerà un'eventuale alleanza coi dem. Ma già mette paletti e smentisce il segretario Pd ..."Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la ...