Massimo Giletti cambia tutto, Non è l’Arena fa “un passo indietro”: la data d’inizio (Di domenica 31 luglio 2022) La 7 torna combattiva in vista degli eventi del prossimo autunno. Massimo Giletti in pole position con la sua trasmissione. I palinsesti iniziano a delinearsi. La7 gioca in campo con… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 31 luglio 2022) La 7 torna combattiva in vista degli eventi del prossimo autunno.in pole position con la sua trasmissione. I palinsesti iniziano a delinearsi. La7 gioca in campo con… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

G_Chinellato : Talk show da evitare per mantenere sano stomaco e fegato @La7tv #La7 @nonelarena #ElezioniPolitiche2022 Massimo G… - AleMenini87 : @AndreaMarango20 Infatti. Se ci pensi è una delle tante persone laureate in giurisprudenza in Italia. Luiss o meno.… - zazoomblog : Massimo Giletti cambia “Non è l’Arena” - #Massimo #Giletti #cambia #l’Arena” - NowMyNews : Massimo Giletti changes everything: Revolution La7, what happens at Non è l'Arena - ClaraMutsc : Comincerà tutto in anticipo...#La7 -