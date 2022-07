Letta chiude al M5S: 'No alleanze con chi ha fatto cadere Draghi'. E apre a Renzi e Calenda (Di domenica 31 luglio 2022) Enrico Letta chiude la porta al Movimento 5 Stelle . In un'intervista al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano , il segretario del Pd risponde chiaramente su quali saranno le alleanze in vista delle ... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) Enricola porta al Movimento 5 Stelle . In un'intervista al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano , il segretario del Pd risponde chiaramente su quali saranno lein vista delle ...

