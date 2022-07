Il destino di Federica Aversano a Uomini e Donne 2022 | tutta la verità

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 31 luglio 2022)è stato un volto molto amato dell’ultima edizione di. Ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, si è fatta apprezzare dal pubblico televisivo non solo per la sua bellezza, ma anche per il carattere deciso, capace di tener testa al tronista. Nelle ultime settimane tante voci si sono rincorse su una sua possibile presenza nel dating show di Maria De Filippi e ora arriva una risposta.: ci sarà? Maria De Filippi da anni sceglie i tronisti e le troniste dianche dalle passate edizioni. Infatti le persone che più l’hanno colpita positivamente possono essere contattate per vivere quest’avventura televisiva alla ricerca ...