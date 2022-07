Ecco chi sono i fedelissimi di Putin (Di domenica 31 luglio 2022) La scalata di Oleg Kostyukov, il funzionario dei colloqui con la Lega è il figlio del capo dei servizi militari. Personaggio misterioso vicino allo Zar sulla scia del padre Leggi su lastampa (Di domenica 31 luglio 2022) La scalata di Oleg Kostyukov, il funzionario dei colloqui con la Lega è il figlio del capo dei servizi militari. Personaggio misterioso vicino allo Zar sulla scia del padre

AlbertoBagnai : Ecco il problema di chi si è svegliato nel 2020: prende decisioni senza sapere un accidenti di nulla, inebriato da… - espressonline : Chi finanzia i partiti in corsa per le nuove #elezioni .L’Europa in crisi economica e di leadership. Il fronte dell… - sebmes : Draghi ha rivelato che lo Stato deve riscuotere 1100 miliardi di crediti fiscali. Ora Salvini promette di “rottama… - LBasemi : RT @judytono3: Ecco a voi chi è veramente Cruciani (nella foto abbracciato a Burioni….) - GianniVezzani1 : RT @judytono3: Ecco a voi chi è veramente Cruciani (nella foto abbracciato a Burioni….) -