Attraversano i binari, investite da treno (Di domenica 31 luglio 2022) C'è stato un incidente mortale questa mattina poco prima delle 7 nella stazione ferroviaria di Riccione. Due ragazze, forse minorenni, sono state travolte e uccise da un treno dell'alta velocità che ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 luglio 2022) C'è stato un incidente mortale questa mattina poco prima delle 7 nella stazione ferroviaria di Riccione. Due ragazze, forse minorenni, sono state travolte e uccise da undell'alta velocità che ...

Agenzia_Ansa : Attraversano i binari, due ragazze investite e uccise da un treno. A Riccione, travolte sono state viste barcollare… - luigicastronuov : RT @Linerazzurra: #Riccione Dolore per questa tragedia, ma le regole (fatte per la tua sicurezza) si rispettano. Se c'è scritto ovunque e r… - invoItino : ogni volta che prendo il treno vedo pazzi incoscienti (perlopiù adulti) che attraversano i binari e ogni volta mi v… - LuigiMaddaluna : RT @nmirotti: @gmazzini71 @fsitaliane Primo. Riccione non è una stazione di periferia. Secondo. Mai sentito parlare di alta velocità? Poche… - PancariStefano : Dirvertirsi è gioire della vita, il cordoglio per le famiglie è enorme, ma non parliamo di disgrazia. Ragazzi! La v… -