Atp Umago 2022, trionfo Sinner in finale: “Sono rimasto attaccato alla partita, adesso sotto con Montreal” (Di domenica 31 luglio 2022) Jannik Sinner ha parlato dopo la finale del torneo Atp 250 di Umago, che ha visto l’azzurro trionfare in tre set ai danni di Carlos Alcaraz. La cerimonia di premiazione è stata l’opportunità per sentire le parole di Jannik, che celebra così il primo titolo su terra nel circuito maggiore: “Bisognava rimanere attaccati al match, lui ha commesso alcuni errori ma dopo Sono riuscito ad alzare il mio livello – ha spiegato subito dopo la fine della partita l’azzurro riferendosi all’inizio del secondo set, quando ha annullato sei palle break nel secondo game – E’ stata una stagione molto dura, adesso dovremo adattarci subito bene per Montreal su un’altra superficie.” TABELLONE MONTEPREMI GLI HIGHLIGHTS DELLA finale (VIDEO) “Carlos migliora ogni ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Jannikha parlato dopo ladel torneo Atp 250 di, che ha visto l’azzurro trionfare in tre set ai danni di Carlos Alcaraz. La cerimonia di premiazione è stata l’opportunità per sentire le parole di Jannik, che celebra così il primo titolo su terra nel circuito maggiore: “Bisognava rimanere attaccati al match, lui ha commesso alcuni errori ma doporiuscito ad alzare il mio livello – ha spiegato subito dopo la fine dellal’azzurro riferendosi all’inizio del secondo set, quando ha annullato sei palle break nel secondo game – E’ stata una stagione molto dura,dovremo adattarci subito bene persu un’altra superficie.” TABELLONE MONTEPREMI GLI HIGHLIGHTS DELLA(VIDEO) “Carlos migliora ogni ...

SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS #SINNER TRIONFA ALL'ATP UMAGO: #ALCARAZ BATTUTO IN RIMONTA 7-6 (7-5), 1-6, 1-6 #SkyTennis #SkySport - SkySport : La finale di Umago LIVE alle ore 20 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #Sinner #Alcaraz… - Eurosport_IT : 6° titolo in carriera per Jannik Sinner ???????? Il report del match ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPCroazia |… - sportface2016 : #Tennis #AtpUmago Le parole di Jannik #Sinner dopo la vittoria in finale su #Alcaraz - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #Atp #Umago Un fantastico Jannik #Sinner travolge in rimonta 6-7, 6-1, 6-1 lo spagnolo… -