Ultime Notizie – Addio a Roberto Nobile | l’attore di ‘Distretto di Polizia’ e ‘Montalbano’

(Di sabato 30 luglio 2022) La ‘squadra’ del commissario Montalbano perde un altro volto noto al pubblico televisivo. E’ morto a Roma, infatti, all’età di 74 anni,, che nella serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri interpretava il ruolo di Nicolò Zito, il giornalista della televisione locale dell’immaginaria Vigata, amico e prezioso collaboratore del commissario interpretato da Luca Zingaretti. Nato a Verona l’11 novembre del 1947, ma di origini ragusane,ha lavorato anche per il grande schermo diretto da registi del calibro di Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido. Il debutto al cinema risale al 1984 grazie a Pupi Avati, con ‘Festa di laurea’. Tra i film ai quali ha preso parte spicca ‘Stanno tutti bene’ di Tornatore mentre con Nanni Moretti ha recitato in ‘Caro Diario’, ne ‘La stanza del figlio’ e in ‘Habemus Papam’. ...

