Tottenham-Roma 0-1 LIVE: Ibanez di testa su assist di Dybala! Annullato il pari di Kane (Di sabato 30 luglio 2022) Test di assoluto LIVEllo quello che attende la Roma di José Mourinho, impegnata a Tel Aviv contro il Tottenham di Antonio Conte. La formazione... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Test di assolutollo quello che attende ladi José Mourinho, impegnata a Tel Aviv contro ildi Antonio Conte. La formazione...

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Roma, la probabile formazione di #Mourinho per la sfida contro il #Tottenham - DiMarzio : #TottenhamRoma, #Mourinho schiera l'attacco pesante: la formazione ufficiale - AliprandiJacopo : La Roma è rientrata questa mattina alle 3 nella capitale: oggi giorno libero, ripresa lunedì pomeriggio Mercoledì… - romanewseu : 39'- Scintille in campo tra #Mancini e Bissouma, che si è lasciato cadere in area secondo il difensore giallorosso.… - romanewseu : 37' - Kane riesce a trovare la via del gol, ma l'arbitro annulla per offside precedente di Kulusevski ?? Tottenham… -