“Sul Vesuvio” | riproposta con un volumetto l’opera di Leopoldo Barboni

(Di sabato 30 luglio 2022) Descrizione atipica della Napoli che fu, risalendo l’erta costa dello “Sterminator Vesevo”. Stamperia del Valentino Edizioni Stamperia del Valentino ripropone, coldal titolo “Sul. Ascensione tragicomica al cratere in eruzione (1878)”, l’amena cronaca di un’ascesa al vulcano partenopeo, precedente all’entrata in funzione della mitica “Funiculì Funiculà” – avvenuta nel lontano 1880 – filtrata attraverso gli occhi e la sensibilità di un escursionista toscano (pisano per la precisione), il quale non seppe esimersi dal trascrivere le sue emozioni al riguardo. E queste impressioni dovettero sembrare talmente interessanti, da indurre un editore livornese – in un periodo in cui le distanze erano ben più accentuate di quanto non lo siano oggi – a pubblicarle. Le abbiamo stanate dal limbo in ...