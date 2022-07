Serie A, amichevoli oggi sabato 30 luglio: programma, orari, diretta tv e streaming (Di sabato 30 luglio 2022) Sono dieci le amichevoli che coinvolgeranno le squadre di Serie A nel corso della giornata di sabato 30 luglio. Un ricco menu che si aprirà a partire dalle 17.30 con Spezia-Angers e Monza-Novara, poi alle 18 in campo Lazio, Sampdoria e un assaggio del prossimo campionato con Verona-Cremonese. Alle 19 tocca al Torino per dimenticare le tensioni all’interno della società, mezz’ora più tardi il triangolare ‘Iervolino’ con la Salernitana protagonista. In serata i match clou con Tottenham-Roma e Inter-Lione, nella notte italiana ultimo impegno in America per la Juventus contro i campioni d’Europa del Real Madrid Ore 17.30, Spezia-Angers SEGUI IL LIVE Ore 17.30, Monza-Novara (Sportitalia) SEGUI IL LIVE Ore 18, Lazio-Qatar (Dazn) SEGUI IL LIVE Ore 18, Sampdoria-Besiktas (Dazn) SEGUI IL LIVE Ore 18, Verona-Cremonese ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Sono dieci leche coinvolgeranno le squadre diA nel corso della giornata di30. Un ricco menu che si aprirà a partire dalle 17.30 con Spezia-Angers e Monza-Novara, poi alle 18 in campo Lazio, Sampdoria e un assaggio del prossimo campionato con Verona-Cremonese. Alle 19 tocca al Torino per dimenticare le tensioni all’interno della società, mezz’ora più tardi il triangolare ‘Iervolino’ con la Salernitana protagonista. In serata i match clou con Tottenham-Roma e Inter-Lione, nella notte italiana ultimo impegno in America per la Juventus contro i campioni d’Europa del Real Madrid Ore 17.30, Spezia-Angers SEGUI IL LIVE Ore 17.30, Monza-Novara (Sportitalia) SEGUI IL LIVE Ore 18, Lazio-Qatar (Dazn) SEGUI IL LIVE Ore 18, Sampdoria-Besiktas (Dazn) SEGUI IL LIVE Ore 18, Verona-Cremonese ...

DiMarzio : #Amichevoli | #Lazio sconfitta per 4-1 contro il #Genoa?? - sportface2016 : Ricco menu di amichevoli per la Serie A in questo Sabato #30luglio - serieB123 : Dove vedere le amichevoli di oggi 30 luglio in tv: Inter, Roma, Torino e Lazio in campo - karda70 : RT @psb_original: Le amichevoli dei club di Serie B - Il Parma supera il Lecce, il Siena ferma il Benevento. Ok le altre #SerieB https://t.… - infoitsport : FOCUS TMW - Amichevoli Serie A, l'Inter si diverte contro la Pro Sesto -