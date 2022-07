Raspadori al Napoli: De Laurentiis ci prova coi soldi di Mertens (Di sabato 30 luglio 2022) . Alte le richieste del Sassuolo Come riferito da La Gazzetta dello Sport il Napoli è pronto a tutto per convincere Giacomo Raspadori a sposare il progetto azzurro. I contatti sono continui: De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto i 2,4 milioni di ingaggio rifiutati da Mertens. Per convincere il Sassuolo servono però 30 milioni, anche se il ragazzo spinge per i partenopei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) . Alte le richieste del Sassuolo Come riferito da La Gazzetta dello Sport ilè pronto a tutto per convincere Giacomoa sposare il progetto azzurro. I contatti sono continui: Deè pronto a mettere sul piatto i 2,4 milioni di ingaggio rifiutati da. Per convincere il Sassuolo servono però 30 milioni, anche se il ragazzo spinge per i partenopei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

