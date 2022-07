Rampage 29 07 2022 Fight for the Fallen

(Di sabato 30 luglio 2022) Sembra ieri che era Fyter Fest e già siamo infor the. Questi eventi speciali a ripetizione stanno diventando un po’ troppo vicini tra loro ma a noi piace così. Partiamo con questa puntatona di. Orange Cassidy, Chuck Taylor & Trent Barretta battono Jay Lethal, Satnam Singh & Sonjay Dutt (2 / 5) Il match non è male, considerando solo le parti dove Satnam Singh non combatte. Purtroppo c’è anche lui. Alla fine Sonjay Dutt è nel match solo per prendere lo schienamento e infatti se lo prende (da Cassidy) con i face che vengono poi massacrati dagli heel. A fermare il massacro ci pensa, con il solo sguardo, Wardlow, di cui tutti hanno paura lasciando il ring. Ethan Page batte Leon Ruffin (2 / 5) Era importante farci vedere un rematch di Dark Elevation? BACKSTAGE: Cole Carter viene ...

puntedi100 : ?? Nuovo Podcast! 'Wrestling Cafè - Martedì 26/07/2022' su @Spreaker #aew #dynamite #nxt #nxt2_0 #rampage #raw #roh… - TSOWrestling : L'ultimo episodio di #AEWRampage #FyterFest #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Che cosa ci sarà nell'ultimo episodio di #FyterFest? #TSOW // #TSOS - IsolaWrestling : Spoiler: Risultati completi del 22 luglio 2022 AEW Rampage -

The Shield Of Wrestling

Condal (già autore della sceneggiatura di: Furia Animale e Hercules: il Guerriero), sarà ... al punto che sentiamo di sbilanciarci: è il più bello tra quelli rilasciati nel corso del SDCC. ...Nel 2018 è entrato nel cast di" Furia animale , film fantascientifico con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. Per quanto concerne il piccolo schermo , oltre a Supernatural e The Walking ... Fight for the Fallen 2022 - Risultati Live Rampage Lo scorso mercoledì a Dynamite Jon Moxley ha difeso il titolo AEW ad Interim in un bel match contro Rush e subito dopo l'incontro è stato sfidato da Chris Jericho. Il match si dovrebbe tenere allo spe ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...