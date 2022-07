M5S: Todde, 'domani assemblea in Sardegna con Conte, uniti verso 25 voto' (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - “Si terrà domani, domenica 31 luglio alle ore 10, all'Hotel L'Anfora di Tramatza, l'assemblea regionale Sarda degli iscritti al Movimento 5 Stelle. L'incontro sarà preceduto da una conferenza stampa a cura dei portavoce nazionali, regionali e comunali e del referente regionale. Un evento di cui la nostra comunità aveva bisogno, per ribadire il lavoro del M5S in Sardegna, che ha dato e continuerà a dare risposte alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Farò con emozione, umiltà e orgoglio il mio intervento in assemblea, pronta soprattutto all'ascolto dei nostri iscritti. Si collegherà all'assemblea anche il nostro Presidente Giuseppe Conte". Lo dichiara la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S, Alessandra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - “Si terrà, domenica 31 luglio alle ore 10, all'Hotel L'Anfora di Tramatza, l'regionale Sarda degli iscritti al Movimento 5 Stelle. L'incontro sarà preceduto da una conferenza stampa a cura dei portavoce nazionali, regionali e comunali e del referente regionale. Un evento di cui la nostra comunità aveva bisogno, per ribadire il lavoro del M5S in, che ha dato e continuerà a dare risposte alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Farò con emozione, umiltà e orgoglio il mio intervento in, pronta soprattutto all'ascolto dei nostri iscritti. Si collegherà all'anche il nostro Presidente Giuseppe". Lo dichiara la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S, Alessandra ...

TV7Benevento : Governo: Todde (M5S), 'Salvini chiarisca in sedi istituzionali' - - TV7Benevento : M5S: Todde, 'collocamento euro-atlantico mai in discussione, in malafede chi dice contrario' -… -