M5s | Grillo continua a boicottare un cambio di pelle | e Conte subisce le sue mattane

(Di sabato 30 luglio 2022) Ci sono cose che non riuscirò mai a capire. Per quale motivo Giuseppelegrillesche in materia di limite dei due mandati parlamentari (quando il buonsenso confermerebbe che le competenze presenti in un gruppo politico vanno protette e valorizzate)? Colpa di una natura – come si dice dalle mie parti – da “braghemolle” o una sindrome da condiscendente compulsivo, per cui l’avvocato del popolo sarebbe portato a mediare persino con se stesso? Mi si dice che ci sarebbe di mezzo un ricatto dell’elevato per ribadire chi ce l’ha più lungo: “o chini il capo o ritiro il simbolo 5 Stelle, di cui sono proprietario per rogito notarile”. Ma anche qui: quale importanza taumaturgica si attribuisce a un’insegna da pensione romagnola o da balera di periferia? Comunque il divieto indiscriminato delle deroghe diventa un atto di fede ...