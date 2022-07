Kim Min-Jae pazzo di Napoli | «E mi ispiro a Sergio Ramos»

DiMarzio : .@sscnapoli, la trattativa per #KimMinJae è alle battute finali: chiusura prevista a ore ? - DiMarzio : .@sscnapoli, si attende la revisione dei contratti per #Kim ?? - infoitsport : VIDEO | Live la conferenza stampa di presentazione di Kim Min-Jae - RosDanno : RT @napolimagazine: FOTO SHOW NM - Napoli, ecco la presentazione di Kim Min-Jae - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SHOW NM - Napoli, ecco la presentazione di Kim Min-Jae -

Napoli,: "Koulibaly è insostituibile, io farò del mio meglio". Parla il nuovo difensore azzurro- Jae, nuovo acquisto del Napoli, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno. SCELTA NAPOLI - "E' stata facile in realtà, ero molto attratto dal Napoli rispetto alle ...E' arrivato, a Castel di Sangro, il momento di conoscere meglio- jae, il nuovo colosso della difesa che il Napoli ha preso per sostituire Koulibaly. Il sudcoreano, dai video, ha dimostrato di essersi già inserito e in conferenza stampa, davanti ai ...Il calciatore sudcoreano Kim si è presentato ai suoi nuovi tifosi nella conferenza stampa tenuta in quel di Castel di Sangro, in Abruzzo.Oggi è prevista la conferenza stampa di presentazione di del nuovo acquisto in difesa presso il Teatro Tosti Il giorno di Kim Min-Jae. Quest'oggi alle 12:15-12:30 è prevista la conferenza stampa di pr ...