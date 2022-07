Incidente A1: investito ragazzo mentre giocava a pallone in autostrada (Di sabato 30 luglio 2022) Giocare a calcio, mentre in autostrada i mezzi sono incolonnati a causa di un intralcio alla circolazione. É la pericolosa idea avuta da alcune persone, una delle quali ha finito per essere travolto da un'auto in transito sulla corsia d'emergenza. Incidente A1: autostrada bloccata per ore Né da notizia Il Resto del Carlino, ripreso da diverse altre testate tra cui Repubblica nella sua edizione on line. Le contingenze sono chiare. Si è all'altezza di Reggio Emilia, dove un camion che trasporta medicinali prende fuoco e per conseguenza l'autostrada resta chiusa per circa quattro ore. Inevitabili le code, ma c'è chi per ingannare l'attesa avrebbe pensato bene di fare dell'asfalto un improvvisato campo di calcio tra le auto incolonnate. La persona investita è stata trasportata in ospedale La ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 30 luglio 2022) Giocare a calcio,ini mezzi sono incolonnati a causa di un intralcio alla circolazione. É la pericolosa idea avuta da alcune persone, una delle quali ha finito per essere travolto da un'auto in transito sulla corsia d'emergenza.A1:bloccata per ore Né da notizia Il Resto del Carlino, ripreso da diverse altre testate tra cui Repubblica nella sua edizione on line. Le contingenze sono chiare. Si è all'altezza di Reggio Emilia, dove un camion che trasporta medicinali prende fuoco e per conseguenza l'resta chiusa per circa quattro ore. Inevitabili le code, ma c'è chi per ingannare l'attesa avrebbe pensato bene di fare dell'asfalto un improvvisato campo di calcio tra le auto incolonnate. La persona investita è stata trasportata in ospedale La ...

