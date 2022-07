Incendio oggi a Roma, fiamme e fumo sul Raccordo (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Incendio oggi sul Grande Raccordo anulare. Il Gra è chiuso provvisoriamente al traffico all’altezza dello svincolo con Via Tiburtina (km 29,800). Il provvedimento è stato preso in via precauzionale a causa del fumo che invade le carreggiate in entrambe le direzioni. Il traffico nelle due direzioni è temporaneamente indirizzato in uscita su Via Tiburtina. Il Personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico il Raccordo non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) –sul Grandeanulare. Il Gra è chiuso provvisoriamente al traffico all’altezza dello svincolo con Via Tiburtina (km 29,800). Il provvedimento è stato preso in via precauzionale a causa delche invade le carreggiate in entrambe le direzioni. Il traffico nelle due direzioni è temporaneamente indirizzato in uscita su Via Tiburtina. Il Personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico ilnon appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

vigilidelfuoco : Prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per spegnere l’#incendio attivo da giorni sul Carso goriziano. Anche oggi l’… - vigilidelfuoco : #Gorizia, dalle 13:30 di #oggi #vigilidelfuoco al lavoro per un nuovo #incendio di vegetazione sul Carso, a Devetak… - vigilidelfuoco : Per domare un #incendio che stava minacciando Pescia Fiorentina (GR), il collega Massimo Boni perse la vita a soli… - Adnkronos : Incendio oggi a #Roma sul #Gra. #ultimora - gioalbarosa : Incendio a Roma, fumo invade la carreggiata: chiuso tratto del Gra | Sky TG24 ?????? Un altro incendio?? -