Granfondo Mtb Parco del Sele | il programma completo della 17^ edizione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContursi Terme (Sa) – A Contursi Terme, laMtbdelè una bella e consolidata realtà. Il sodalizio organizzatore del Bike&Sport Team ha lavorato sodo e tutto è stato approntato per far vivere agli appassionati delle ruote grasse un’altra memorabile, la numero 17, domenica 31 luglio. La manifestazione saprà offrire interessanti momenti di pura competizione per la validità di prova in seno ai circuiti GiroCampania Off Road e Trofeo dei Parchi Naturali. All’ombra del Monte Pruno, sono previsti tre percorsi: ladi 42 chilometri (dislivello 1.490 metri), la mediofondo di 32 chilometri (dislivello 1.200 metri) e il corto di 20 chilometri (dislivello 900 metri). Con partenza alle 8:30 da Piazza Garibaldi, queste le ...