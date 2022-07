Elezioni, Calenda aspetta sul patto col Pd. Carfagna e Gelmini sono per il no (Di sabato 30 luglio 2022) Gli ex azzurri in pressing: «Un’alleanza ci farebbe perdere i voti dei delusi da FI». Per il Nazareno (che tratta con +Europa di Bonino) invece sarebbe quasi fatta Leggi su corriere (Di sabato 30 luglio 2022) Gli ex azzurri in pressing: «Un’alleanza ci farebbe perdere i voti dei delusi da FI». Per il Nazareno (che tratta con +Europa di Bonino) invece sarebbe quasi fatta

Corriere : «Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma n… - Corriere : Mara Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» - ema6060 : RT @bendellavedova: Pura fantasia. - christiancritic : @CarloCalenda @pdnetwork Tradotto: se +europa va con il pd e noi non riusciamo a raccogliere le firme per presentar… -