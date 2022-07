Correre: una gioia e una sfida con sé stessi (Di sabato 30 luglio 2022) Il “Correre”, inteso come attività fisica, è un’attività praticata dall’uomo fin dall’antichità. Sono stati molteplici i ritrovamenti archeologici che hanno consegnato alla storia testimonianze di questo tipo di prestazione fisica, attraverso splendide raffigurazioni e statue che immortalavano l’atleta nel momento del massimo sforzo. Un tempo segno distintivo dei messaggeri che non solo a cavallo, ma anche, e spesso soprattutto, per via delle particolarità dei terreni, a piedi percorrevano lunghissimi tratti correndo alla massima velocità possibile, la corsa era uno dei segni di salute fisica e di forza. È, infatti, uno degli sport agonistici più antichi. Oggi la corsa, o running che dir si voglia, non riguarda più solo gli atleti, ma tutti coloro che decidono di praticarla con piacere anche a livello amatoriale. Il segreto per coloro che vogliono dedicarsi con ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Il “”, inteso come attività fisica, è un’attività praticata dall’uomo fin dall’antichità. Sono stati molteplici i ritrovamenti archeologici che hanno consegnato alla storia testimonianze di questo tipo di prestazione fisica, attraverso splendide raffigurazioni e statue che immortalavano l’atleta nel momento del massimo sforzo. Un tempo segno distintivo dei messaggeri che non solo a cavallo, ma anche, e spesso soprattutto, per via delle particolarità dei terreni, a piedi percorrevano lunghissimi tratti correndo alla massima velocità possibile, la corsa era uno dei segni di salute fisica e di forza. È, infatti, uno degli sport agonistici più antichi. Oggi la corsa, o running che dir si voglia, non riguarda più solo gli atleti, ma tutti coloro che decidono di praticarla con piacere anche a livello amatoriale. Il segreto per coloro che vogliono dedicarsi con ...

