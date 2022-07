Calciomercato Napoli, intrigo portieri: ora Kepa può scalare le gerarchie (Di sabato 30 luglio 2022) Salutato il numero 1 Ospina, svincolatosi ufficialmente dal Napoli lo scorso 1 luglio, il Calciomercato dei partenopei è alla ricerca di un nuovo guardiano per la propria porta. Nelle ultime ore la candidatura più autorevole sembra essere quella di Kepa Arrizabalaga, classe ’94 in forze al Chelsea ma tutt’altro che al centro del nuovo ciclo Blues post cessione di Roman Abrahamovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo tra Napoli e Blues sembrerebbe in dirittura d’arrivo: l’estremo difensore spagnolo dovrebbe raggiungere Spalletti con la formula del prestito con diritto di riscatto e ingaggio diviso tra le due squadre. Addirittura sembrerebbe che sarebbe la squadra di partenza a contribuire alla maggior fetta di salario, i 3/4 del totale, per favorire la buona riuscita dell’operazione. Solo i bonus a ... Leggi su zon (Di sabato 30 luglio 2022) Salutato il numero 1 Ospina, svincolatosi ufficialmente dallo scorso 1 luglio, ildei partenopei è alla ricerca di un nuovo guardiano per la propria porta. Nelle ultime ore la candidatura più autorevole sembra essere quella diArrizabalaga, classe ’94 in forze al Chelsea ma tutt’altro che al centro del nuovo ciclo Blues post cessione di Roman Abrahamovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo trae Blues sembrerebbe in dirittura d’arrivo: l’estremo difensore spagnolo dovrebbe raggiungere Spalletti con la formula del prestito con diritto di riscatto e ingaggio diviso tra le due squadre. Addirittura sembrerebbe che sarebbe la squadra di partenza a contribuire alla maggior fetta di salario, i 3/4 del totale, per favorire la buona riuscita dell’operazione. Solo i bonus a ...

